Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

Горожанка не смогла сдержать себя в руках и перешла от слов к действиям.

Сегодня ночью на улице Мичуринской в Петрозаводске 41-летняя женщина ударила своего 42-летнего приятеля ножом в челюсть, сообщили в МВД Карелии.

По предварительной информации, между подозреваемой и пострадавшим завязалась ссора, переросшая в драку. Дама не стала сдерживать эмоций и занесла над мужчиной клинок.



— Полицией города проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.



