Жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери

Жительница карельской столицы сообщила о смерти своей мамы в больнице скорой помощи. Женщина считает, что врачи не смогли вовремя диагностировать пневмонию.

В больницу дочь привезла маму 19 декабря с желудочным кровотечением. Врач-хирург успокоил, сказав, что ей будут давать кровоостанавливающие препараты. Она посчитала ситуацию стабильной и уехала домой. Через 2 часа ей сообщили о смерти мамы.

— СКТ сделали, когда она стала задыхаться, обнаружили пневмонию — многочисленные очаги в лёгких. Как можно это пропустить, не заметить, не за 24 ч это развилось, значит она с запущенной пневмонией поступила туда, врач со скорой не заметила, до вызова скорой мы лечились от простуды, пили антибиотики, с поликлиники приходили врачи, контролировали лечение. И как же так никто не заметил, неужели это не прослушивается стетоскопом, и при измерении сатурации нет никаких отклонений? — вопрошает женщина в паблике «Подслушано в ПТЗ» в ВК.

На информацию, размещенную в соцсетях и СМИ, обратили внимание в Следкоме России.

— По мнению дочери погибшей, смерть женщины наступила в результате несвоевременно поставленного диагноза и ненадлежащего оказания медицинской помощи. Следственными органами СУ СК России по Республике Карелия по данному факту проводится проверка по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Карелии доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

