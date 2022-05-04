Жительница Петрозаводска возмущена забавами детей на воинском мемориале

В столице Карелии дети выбрали территорию воинского мемориала местом для игр.

В Петрозаводске дети устроили забавы на территории военно-мемориального комплекса Карельского фронта «Аллея памяти и славы». Об этом сообщает читательница сообщества «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Может, кто-то узнает своих детей и объяснит, что данное место не подходит для игр. Скакали прям по плитам и по цветам. Я подошла, сделала замечание, меня проигнорировали и начали дальше прыгать. Мало того, что можно убиться, прыгая по острым и скользким камням, так и с моральной стороны — дети данного возраста должны понимать, что памятники ВОВ — не место для игр, веселья и развлечений. Только прошло 9 мая», — заявила автор поста.

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