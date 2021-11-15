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Жительница Петрозаводска вышла из магазина с 22 упаковками ворованного сливочного масла

Новости. Криминал
09:41, 27 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Полиция Петрозаводска раскрыла кражу благодаря камерам наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратился представитель продуктового магазина, рассказавший о краже 22 упаковок сливочного масла. Общий ущерб составил 3 с лишним тысячи рублей.

Расположенные в торговом зале камеры зафиксировали, как неизвестная взяла с витрину продукты, положила их в сумку и, не расплатившись, вышла на улицу. Благодаря записи полицейские установили причастную к краже 19-летнюю ранее судимую петрозаводчанку, которая дала признательные показания.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигурантку отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Критик театральный
2021-12-27 11:32:38
Нищета, холод, вот и решила ,видимо, в тюрьме пару лет пожить на халяву и за народный счёт....
кир
2021-12-27 09:49:42
Ранее судимые - герои нашего времени. :)
Гость
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