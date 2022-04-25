Жительница Петрозаводска выступила на конкурсе «Новая звезда» (ВИДЕО)

Петрозаводчанка Светлана Яскеляйнен выступила на вокальном конкурсе «Новая звезда-2022»

На канале «Звезда» проходит Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России.

Среди участников состязания есть и наша землячка – петрозаводчанка Светлана Яскеляйнен.

В минувшую субботу, 30 апреля, она выступила с песней «Весна идет» Исаака Дунаевского.

Смотрим ее выступление и голосуем за нашу землячку.

Чтобы Карелия оказалась в финале конкурса, нужно отправить смс с текстом NZ 10 на номер 5544.

"Сообщения платные, деньги идут в поддержку детей Благотворительного фонд "Измени одну жизнь"", - сообщается в группе конкурса.