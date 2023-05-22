Жительница Петрозаводска за день до выезда по турпутевке поняла, что купила ее у мошенников

За выходные жители Карелии перевели аферистам свыше миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

За минувшие выходные в полицию Карелии поступило более 10 заявлений о мошенничестве. Потерпевшие — от 18 до 73 лет — жители разных городов Карелии.

Так, 54-летнюю петрозаводчанку неизвестные убедили поставить на телефон стороннее приложение, после чего списали с ее счета 40 тысяч рублей.

Другой жительнице карельской столицы 1982 года рождения неизвестный, представившийся силовиком, сообщил, что на ее имя оформлен кредит и, чтобы его аннулировать, надо взять такой же. Женщина взяла в долг 295 тысяч рублей и перевела их неизвестным.

Еще двое жителей республики были обмануты при совершении сделок через интернет. Одному не прислали подвесное кресло за 5 тысяч рублей, а в попытке сделать возврат он потерял еще 5 тысяч. Другой указал реквизиты карты при сделке с покупкой септика, и у него списали 12 тысяч рублей.

Наконец, 43-летняя петрозаводчанка потеряла 115 тысяч рублей при попытке забронировать турпутевку на двоих. Представитель «турагентства» обещал прислать всю необходимую документацию на почту за день до выезда, но этого не произошло, а сайт оказался заблокирован.

По всем заявлениям в настоящее время проводятся проверки.