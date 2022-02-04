Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

В Петрозаводске женщина убила собственного ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 в Петрозаводске 36-летняя женщина родила живого ребенка. Желая скрыть данный факт, подсудимая совершила его убийство. По заключению медицинских экспертов причиной смерти стала асфиксия.

Подсудимая, зная о том, что является беременной, на учет к гинекологу не вставала, в медицинские учреждения не обращалась, беременность от родственников скрывала.

Приговором Петрозаводского городского суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.