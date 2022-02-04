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Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Новости. Криминал
13:20, 07 Февраля 2022
фото: © aif.by

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В Петрозаводске женщина убила собственного ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 в Петрозаводске 36-летняя женщина родила живого ребенка. Желая скрыть данный факт, подсудимая совершила его убийство. По заключению медицинских экспертов причиной смерти стала асфиксия.

Подсудимая, зная о том, что является беременной, на учет к гинекологу не вставала, в медицинские учреждения не обращалась, беременность от родственников скрывала.

Приговором Петрозаводского городского суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2022-02-07 14:34:33
Безумие.
Станислав Занько
2022-02-07 14:31:00
Скотина, гореть тебе в аду
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2022-02-07 13:43:45
Ей не в колонию, а лечиться
Елена Дмитриева
2022-02-07 14:17:15
1677, Вы правы
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