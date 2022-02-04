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Жительница Петрозаводска, запуганная мошенниками, перевела им более полумиллиона рублей

Новости. Криминал
18:20, 07 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com/Syda Productions

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Двое жителей карельской столицы стали жертвами аферистов, сообщили в МВД Карелии.

Жительница карельской столицы пострадала от действий мошенников. В ходе телефонного разговора с «сотрудником службы безопасности банка» 54-летняя петрозаводчанка узнала, что по её счёту происходят подозрительные операции. Чтобы обезопасить накопления, ей требовалось снять их и перевести на «безопасную ячейку». Женщина засомневалась в словах звонивших и уже хотела завершить диалог. Однако «работники банка» объяснили собеседнице: если она откажется выполнять указанные действия, ей грозит уголовное преследование. Жительница карельской столицы испугалась и в течение трёх дней перевела злоумышленникам 522 тысяч рублей, из которых 100 тысяч — кредитных.

Попался на уловку мошенников и молодой житель Петрозаводска, пренебрегший правилами безопасности при общении с неизвестными — 25-летний молодой человек перевел аферистам 263 тысячи рублей.

Петрозаводчанину позвонили якобы из банка и рассказали, что на него оформлен долг в размере 500 тысяч рублей. Для убедительности молодой человек получил в одном из мессенджеров сканы документов, подтверждающих наличие кредита. Далее схема была стандартной — чтобы получить деньги, петрозаводчанина уговорили оформить на себя настоящий кредит, а затем перевести деньги на «безопасный» счет. На следующий день молодой человек не смог дозвониться до «банкиров» и понял, что попался на удочку мошенников, после чего обратился в полицию.

В настоящее время по обоим фактам мошеннических действий возбуждены и расследуются уголовные дела.

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Комментарии

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Миха
2022-02-07 18:38:54
Эти аферисты не с банков ли этих,откуда денежки снимают у стариков?
Гость
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