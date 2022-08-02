Жительница Петрозаводска зарезала приятеля во время пьяного застолья

В столице Карелии женщина, обвиняемая в убийстве собутыльника, предстанет перед судом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58 - летней женщины, обвиняемой в убийстве, рассказали в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 16 мая женщина, находясь в квартире в Петрозаводске, распивала спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья собутыльники поссорились. Обвиняемая несколько раз ударила ножом своего приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия от ножевых ранений груди и живота.

Во время следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На допросе женщина вину признала.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в глухом поселке на севере Карелии пьяный мужчина зарезал сожительницу на глазах у ребенка.