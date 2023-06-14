Жительница Петрозаводска зарезала супруга в общежитии

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 30-летней горожанки по подозрению в убийстве сожителя.
Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело
отношении 30-летней петрозаводчанки, подозреваемой в убийстве.
По версии следствия, 10 июня нетрезвая женщина поссорилась в комнате общежития со своим гражданским мужем.
Во время конфликта она схватилась за нож и убила его. Злоумышленницу задержали на месте.
На время предварительного расследования ее будут держать под стражей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в Следкоме Карелии.
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