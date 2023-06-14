Жительница Петрозаводска зарезала супруга в общежитии

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 30-летней горожанки по подозрению в убийстве сожителя.

Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело

отношении 30-летней петрозаводчанки, подозреваемой в убийстве.

По версии следствия, 10 июня нетрезвая женщина поссорилась в комнате общежития со своим гражданским мужем.



Во время конфликта она схватилась за нож и убила его. Злоумышленницу задержали на месте.

На время предварительного расследования ее будут держать под стражей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в Следкоме Карелии.