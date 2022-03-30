Жительница Петрозаводска: Здесь мои соседи только крысы, голуби да бездомные кошки

Пенсионерка в Петрозаводске рассказала, как одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс, бомжей и мародеров.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка Евгения, которая сообщила, что ее мама-пенсионерка одна живет в 8-квартирном расселенном аварийном доме в Соломенном. Жить там очень страшно, а другое жилье всё не предлагают.

Этот дом еще 10 лет назад, в 2012 году, был признан аварийным. В апреле 2019-го комиссия приехала, соседям нашим из другого дома сказала не выходить: мол, сейчас наш дом сносить будут. А они говорят: так там же люди еще живут! Чуть с нами не снесли (улыбается и машет рукой Любовь Николаевна). Потом обещали к осени расселить. И в сентябре всем почти жилье дали.

Здесь в доме всего 8 квартир — три муниципальные, остальные приватизированные. В пятой женщина прописана, но она здесь никогда не жила, только сдавала, сейчас вот дверь закрыта, она не приходит. Там все разбито, окон нет, стен тоже. Во второй семь человек были прописаны, пьяницы, их сюда в свое время «черные риелторы» привезли, когда квартиры у них отбирали.

Так-то всем, кто собственник был, деньги раздали, и они выехали. Оставались только мы, три квартиры по социальному найму — так две по суду расселили: в одной проживала малоимущая, во второй — мать-одиночка. Они переехали в новостройку. Но у них хорошо было — квадратуры больше: трехкомнатные квартиры, а у нас-то маленькая — 37 квадратов. Нам по закону меньше дать нельзя, а больше жалко, да вроде как и не положено.

Вот мне и предложили вторичный фонд, здесь в Соломенном на улице Октября. Но там тоже дом старый — 1962 года, на два года моложе нашего, только пока аварийным не признан. Сказали переезжать и ждать следующего расселения. А мы посмотрели, там ремонтаааа… Мне с моими деньгами не потянуть. Решила отказаться. Овчинка выделки не стоит…

Так они теперь все время говорят, что раз отказалась от предложенного, то надо сидеть ждать. Уже три года как я хозяйка 8-квартирного дома, живу здесь одна. Жду.

Страшно, конечно. Я уже крючок на входную дверь повесила, чтобы бомжи не зашли ночью, да костер не развели, не дай бог. Сейчас мародеров да пьяниц меньше стало. Одни уже все отсюда растащили, теперь редко появляются, а алкоголики тоже перестали ходить: тут женщина померла, которая водкой торговала, — вот и забыли сюда дорогу.

Здесь мои соседи теперь только крысы, голуби да бездомные кошки…

Читайте в статье «Только бы хуже не было», в каких нечеловеческих условиях выживает эта маленькая безропотная женщина, у которой в квартире температура не поднимается выше +10 градусов, как бы она ни топила. Как по ночам у нее работает телевизор, чтобы отпугивать крыс…