890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Ипотека от 3,7% на квартиры в центре города в клубном доме «Речка»
21.04.2022 15:36
В Петрозаводске маленький ребенок, на мать которого напал насильник, вызвал полицию
Сегодня 06:40
Пенсионерка в Петрозаводске выживает в расселенном аварийном доме, с крысами, голубями, без воды и отопления
Сегодня 00:15

Жительница Петрозаводска: Здесь мои соседи только крысы, голуби да бездомные кошки

Новости. Общество
11:15, 22 Апреля 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Пенсионерка в Петрозаводске рассказала, как одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс, бомжей и мародеров.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка Евгения, которая сообщила, что ее мама-пенсионерка одна живет в 8-квартирном расселенном аварийном доме в Соломенном. Жить там очень страшно, а другое жилье всё не предлагают.

Этот дом еще 10 лет назад, в 2012 году, был признан аварийным. В апреле 2019-го комиссия приехала, соседям нашим из другого дома сказала не выходить: мол, сейчас наш дом сносить будут. А они говорят: так там же люди еще живут! Чуть с нами не снесли (улыбается и машет рукой Любовь Николаевна). Потом обещали к осени расселить. И в сентябре всем почти жилье дали.

Здесь в доме всего 8 квартир — три муниципальные, остальные приватизированные. В пятой женщина прописана, но она здесь никогда не жила, только сдавала, сейчас вот дверь закрыта, она не приходит. Там все разбито, окон нет, стен тоже. Во второй семь человек были прописаны, пьяницы, их сюда в свое время «черные риелторы» привезли, когда квартиры у них отбирали.
Так-то всем, кто собственник был, деньги раздали, и они выехали. Оставались только мы, три квартиры по социальному найму — так две по суду расселили: в одной проживала малоимущая, во второй — мать-одиночка. Они переехали в новостройку. Но у них хорошо было — квадратуры больше: трехкомнатные квартиры, а у нас-то маленькая — 37 квадратов. Нам по закону меньше дать нельзя, а больше жалко, да вроде как и не положено.

Вот мне и предложили вторичный фонд, здесь в Соломенном на улице Октября. Но там тоже дом старый — 1962 года, на два года моложе нашего, только пока аварийным не признан. Сказали переезжать и ждать следующего расселения. А мы посмотрели, там ремонтаааа… Мне с моими деньгами не потянуть. Решила отказаться. Овчинка выделки не стоит…

Так они теперь все время говорят, что раз отказалась от предложенного, то надо сидеть ждать. Уже три года как я хозяйка 8-квартирного дома, живу здесь одна. Жду.

Страшно, конечно. Я уже крючок на входную дверь повесила, чтобы бомжи не зашли ночью, да костер не развели, не дай бог. Сейчас мародеров да пьяниц меньше стало. Одни уже все отсюда растащили, теперь редко появляются, а алкоголики тоже перестали ходить: тут женщина померла, которая водкой торговала, — вот и забыли сюда дорогу.

Здесь мои соседи теперь только крысы, голуби да бездомные кошки…

Читайте в статье «Только бы хуже не было», в каких нечеловеческих условиях выживает эта маленькая безропотная женщина, у которой в квартире температура не поднимается выше +10 градусов, как бы она ни топила. Как по ночам у нее работает телевизор, чтобы отпугивать крыс…

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
15.04.2022, 16:41
Замгендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии стала экс-руководитель Корпорации развития РК Анна Позднякова

Аналитика

Сегодня 10:22
Капитал
Новые технологии против боли!
Боль в спине, суставах или мышцах, которая наступает неожиданно и в самый неподходящий момент, можно победить в «Костной клинике» с помощью современных инновационных методов физиотерапии.
«Только бы хуже не было»
Сегодня 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
Сегодня 09:00
Карелия начала экономить бумагу
21.04.2022 11:49
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
18.04.2022 09:18
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.