Жительница Питкяранты получит компенсацию после падения на тротуаре весной

Жительница Питкяранты упала на льду во дворе и получила перелом руки.
Инцидент произошел в марте прошлого года. Женщина поскользнулась на обледеневшей тротуарной дорожке и упала во дворе одного из многоквартирных жилых домов.
— Медики поставили диагноз — закрытый перелом руки. Более двух месяцев истец проходила лечение и реабилитацию, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.
Женщина обратилась в суд и просила взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда.
Представитель ответчика хотел оспорить иск, указал, что управляющая компания надлежащим образом исполняет свои обязанности, придомовая территория на дату падения истца убиралась от снега экскаватором–погрузчиком, дворником проводилась ежедневная уборка прилегающей территории, в том числе производилась очистка от снега и льда входов в подъезды с посыпанием соленым отсевом.
Однако суд счел эту уборку недостаточной и взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 40 000 рублей. Коммунальщики решение обжаловали, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.
Решение суда вступило в законную силу.