Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Новости

Жители деревни Рыпушкалицы Олонецкого района поблагодарили Артура Парфенчикова за ремонт водопровода

15:45

Жительница Питкяранты получит компенсацию после падения на тротуаре весной

15:26

Без проблем и рисков: как грамотно купить квартиру на вторичном рынке

15:17

Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества в первые дни ноября

15:04

В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту

14:45

Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия

14:27

Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии

14:21

Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов

14:10

Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске

13:52

Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

13:37

Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет

13:25

Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»

13:15

Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации

13:03

Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската

12:47

Житель Калининграда заработал миллион рублей за сезон на сборе ягод в Карелии

12:32

В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг

12:19

«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье

12:02

Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки

11:45

Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

11:33

В Египте открылся самый большой музей в мире

11:27

25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

11:11

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13

Полицейские нашли пропавшую без вести 21-летнюю петрозаводчанку

23:03

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание

20:42

«Опасно для души»: в Карельской епархии предостерегли от празднования Хеллоуина

19:29

Подрядчик в Карелии сорвал контракт на благоустройство парка в Приладожье

18:56

Ушёл из жизни режиссёр фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

18:38

Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10
Жительница Питкяранты получит компенсацию после падения на тротуаре весной
Сегодня 15:26 Суды
Поделиться

Жительница Питкяранты упала на льду во дворе и получила перелом руки.

фото: © Столица на Онего

Инцидент произошел в марте прошлого года. Женщина поскользнулась на обледеневшей тротуарной дорожке и упала во дворе одного из многоквартирных жилых домов.

— Медики поставили диагноз — закрытый перелом руки. Более двух месяцев истец проходила лечение и реабилитацию, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Женщина обратилась в суд и просила взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда.

Представитель ответчика хотел оспорить иск, указал, что управляющая компания надлежащим образом исполняет свои обязанности, придомовая территория на дату падения истца убиралась от снега экскаватором–погрузчиком, дворником проводилась ежедневная уборка прилегающей территории, в том числе производилась очистка от снега и льда входов в подъезды с посыпанием соленым отсевом.

Однако суд счел эту уборку недостаточной и взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 40 000 рублей. Коммунальщики решение обжаловали, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

Обсудить (0)
Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия
Сегодня, 14:27 Политика
Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации
Сегодня, 13:03 Дорожная хроника
Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската
Сегодня, 12:47 Природа
25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии
Сегодня, 11:11 Политика
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

