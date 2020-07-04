Жительница поселка в Карелии "проспала" телефон

В Калевальском районе женщина лишилась телефона, забыв закрыть на ночь дверь в квартиру.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась 35-летняя жительница одного из поселков Калевальского района. Она сообщила, что ночью кто-то проник в ее квартиру и похитил телефон стоимостью более 6 тыс. рублей. Как выяснилось, сама хозяйка спала, а входная дверь была не заперта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

В ночное время мужчина распивал алкогольные напитки, а затем стал искать средства на продолжение застолья. В подъезде он заметил, что дверь в одну из квартир открыта, зашел туда и забрал мобильный телефон. Свою добычу он обменял на спиртное у односельчанина.

Возбуждено уголовное дело.

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