Жительница поселка в Карелии рублем ответит за оскорбления

По инициативе прокуратуры Муезерского района местная жительница привлечена к ответственности за оскорбления, сообщили в надзорном органе.

Прокуратура провела проверку по обращениям граждан об их оскорблении в социальной сети «ВКонтакте».



Было установлено, что жительница поселка Ледмозеро обматерила двух пользователей соцсети. Оскорбленные супруги написали заявления.



К материалам были приобщены скриншоты переписки, которые подтверждали факт оскорбления.



По результатам проверки прокуратурой района в отношении виновницы вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении (оскорбление), материалы направлены в суд.



Мировой суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за каждое правонарушение, отметили в прокуратуре Карелии.