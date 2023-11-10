Жительница Приладожья покинула работу вместе с деньгами из кассы

Правоохранительные органы Питкярантского района расследуют уголовное дело о краже.
В полицию Питкярантского районуа с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель, которому принадлежит небольшой сервисный центр по ремонту техники.
Он сообщил, что пришел забирать выручку, но денег в кассе не нашел. Не оказалось на месте и наемной сотрудницы, которая должна была находиться на смене. Мужчина выяснил, что она не появлялась на работе уже несколько дней.
Полицейские нашли 30-летнюю подозреваемую. Женщина призналась, что однажды решила бросить работу. Она унесла с собой все деньги из кассы, 34 тысячи рублей. Злоумышленница потратила их на себя, в частности, купила мобильный телефон.
Подозреваемая возместила большую часть ущерба. Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в региональном МВД.
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