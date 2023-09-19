Жительница Прионежья, спьяну избившая пенсионерку, лишится денег

Прионежский районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда.

Ранее в прокуратуру Прионежья с заявлением обратилась 64-летняя жительница поселка Ладва.

Установлено, что пенсионерка сделала замечание 34-летней пьяной односельчанке. В ответ злоумышленница несколько раз ударила пожилую женщину по телу. После потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Мировой судья назначил пьющей женщине штраф в пять тысяч рублей. Нарушительница эти деньги не выплатила. Поэтому в интересах пенсионерки в суд со своим иском обратился районный прокурор.

Суд взыскал с виновной компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, рассказали в карельской прокуратуре.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что жительница Медгоры отсудила четверть миллиона рублей после падения с лестницы пешеходного моста у ж/д вокзала.