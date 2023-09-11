Жительница Прионежья во время ссоры ударила сожителя ножом

В одном из поселков ночью пара употребляла спиртное.

В Прионежье расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, рассказали в пресс-службе МВД Карелии 13 сентября.

В полиции Прионежского района возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска раскрыли обстоятельства криминального деяния.

В одном из поселков ночью сожители употребляли спиртное у себя дома. Произошел конфликт, и местная жительница решила использовать кухонный нож — по версии полиции, она нанесла оппоненту несколько ударов в область груди. Мужчину экстренно госпитализировали.

Вред здоровью потерпевшего квалифицировали как тяжкий. Ранее несудимая подозреваемая 1995 года рождения созналась в содеянном. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, отметили в источнике.