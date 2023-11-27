Жительница Прионежского района оплачивала покупки чужой банковской картой, пока не замучила совесть

Женщина успела потратить около тысячи рублей с чужого счета и теперь предстанет перед судом.

В полиции Прионежского району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней гражданки. Её обвиняют в краже с банковского счета.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление жительницы Петрозаводска. Она потеряла банковскую карту, а потом поняла, что кто-то оплачивает её картой покупки в магазинах.

Полицейские установили, кто причастен к преступлению. Во время предварительного следствия обвиняемая дала признательные показания и возместила потерпевшей моральный и материальный ущерб.

Женщина призналась, что банковскую карту нашла на улице. Она забрала её себе и попробовала оплатить покупку на 100 рублей. У нее это получилось, после этого она еще несколько раз использовала чужую карту для оплаты товаров в магазинах и для проезда в транспорте. Общая сумма ущерба составила около тысячи рублей. В какой-то момент ей стало совестно и она выбросила карту, решив никому не рассказывать о своем поступке.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.