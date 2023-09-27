Жительница Пряжинского района Карелии поблагодарила участкового полиции

Пожилая женщина поблагодарила сотрудника полиции из Петрозаводска за помощь и попросила поощрить его.

Как оказалось, нескольких дней женщина не могла дозвониться до сына, а когда пришла к нему домой, он не открыл дверь. Она забеспокоилась, что с ним случилась беда, и обратилась в полицию. На помощь пришел участковый Юрий Минин. Он поговорил с соседями сына пенсионерки, а заглянув в окно его дома, убедился, что в квартире никого нет. Полицейский успокоил встревоженную женщину и сказал, что делать дальше. Вскоре сын сам вышел на связь с матерью и сообщил, что отдыхает на даче у друга.

«Прошу поощрить участкового уполномоченного полиции Петрозаводска Юрия Минина, который добросовестно исполнил свои служебные обязанности», - привели в пресс-службе МВД Карелии слова благодарной жительницы Пряжинского района.