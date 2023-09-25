Жительница Пряжинского района купила авто, которое оказалось угнанным

Пострадавшая обратилась в суд.

Пряжинский районный суд Карелии расторг договор купли-продажи авто и постановил вернуть деньги покупателю, рассказали в пресс-службе инстанции 26 сентября.

Согласно материалам дела, истец по договору купли-продажи приобрела у ответчика «Mазда 3». В процессе постановки автомобиля на учет в органы ГИБДД обнаружили, что машина находится в розыске в Москве.

Кроме того, как заключил эксперт, подвергались изменению первичные маркировочные обозначения идентификационного номера, номера кузова и номера двигателя.

Ответчик относительно иска возражал, поскольку является добросовестным приобретателем, на момент покупки им автомобиля сведений о каких-либо ограничениях в отношении спорного автомобиля не имелось, автомобиль успешно прошел регистрацию органами ГИБДД, никаких оснований полагать, что автомобиль находится в розыске с 2011 года не имелось.

При разрешении спора суд исходил из того, что если лицо, приобретшее автомобиль с признаками изменения, уничтожения маркировки (перебитыми номерами), нанесенной на транспортное средство, и ставшее его собственником, не знало при заключении договора купли-продажи автомобиля об измененных номерах, то оно вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать его расторжения с возмещением убытков в размере уплаченной за автомобиль денежной суммы.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что требования истца о расторжении договора купли-продажи транспортного средства и взыскании уплаченной за него денежной суммы в размере 300 тысяч рублей являются законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению.