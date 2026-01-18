Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

Горожанка перешла по ссылке «от родственника» и вскоре обнаружила, что ее счет обчистили.

40-летняя пудожанка стала жертвой дистанционных мошенников — женщину обманули по известной схеме с вредоносной ссылкой. В МВД рассказали, как действовали аферисты.

Потерпевшая получила в мессенджере сообщение, которое якобы пришло от родственника. В тексте была фраза: «Это ты на фотках?». Заинтересовавшись, женщина нажала на приложенную к сообщению ссылку.

В этот момент на ее телефон загрузился неизвестный файл. Через некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета списали 23 тысячи рублей.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что киберпреступники часто взламывают аккаунты пользователей и рассылают от их имени файлы, архивы и ссылки под разными предлогами. Это может быть просьба проголосовать или вопрос «Это ты?». Особую опасность представляют файлы формата APK, которые могут оказаться вредоносными программами для удаленного доступа к устройству.

Ранее мы писали, что в Карелии студентка перевела 36 тысяч рублей «продавцу» iPhone и осталась без гаджета и денег.



