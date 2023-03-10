Жительница района Карелии получила от государства 250 тысяч рублей и занялась рукоделием

Господдержка помогла жительнице Питкяранты открыть свою студию рукоделия, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

На предоставленные в рамках социального контракта 250 тысяч рублей Ольга Бронникова из Питкяранты приобрела специальное оборудование и создала мастерскую в своем доме, рассказали в министерстве.

Ольга имеет высшее педагогическое образование по специальности «Технология и предпринимательство», более 15 лет отработала в художественной школе им. В.П. Крупина, где, кроме занятий, проводила мастер-классы в различных техниках декоративно-прикладного творчества и рисования, которые пользовались большим спросом у маленьких питкярантцев и их родителей.

Преподаватель решила организовать собственную студию рукоделия, составила бизнес-план и в мае 2022 года обратилась в Отделение по работе с гражданами в Питкярантском районе Центра социальной работы РК. Основная идея проекта – изготовление оригинальных сувениров ручной работы, проведение мастер-классов для взрослых и детей по различным видам декоративно-прикладного творчества, в разных техниках изобразительного искусства, а также организация элективных курсов для взрослых и детей.

Заявительница зарегистрировалась в качестве самозанятого через мобильное приложение ФНС «Мой налог» и заключила с Центром социальный контракт. Для получения стабильного дохода и расширения клиентской базы Ольга ведет группу в социальной сети «ВКонтакте» Студия рукоделия "ФЕЯ" (vk.com), где предлагает к покупке готовые изделия и выполнение оригинальных подарков под заказ, размещает информацию о времени проведения мастер-классов.

Граждан, которых заинтересовала информация по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, ждут в Отделениях Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства:

https://social.karelia.ru/czn/page/?menuItemId=e1f3791a-8d30-4353-b2f3-c774441d713d.

Информацию о социальном контракте можно получить, перейдя по ссылке https://vk.com/@-184143954-socialnyi-kontrakt, задав вопрос в группе Центра социальной работы РК в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club184143954 и по номеру телефона Единого контакт-центра 8 800 100 00 01.