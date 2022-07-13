Жительница райцентра Карелии рискует потерять свободу за подделку водительского удостоверения

В Олонецком районе сотрудники ГИБДД остановили девушку-водителя, которая предъявила им поддельные права, сообщается на сайте районного суда.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле жительница Олонецкого района, управляя автомобилем, была остановлена сотрудниками ГИБДД. Достоверно зная, что имеющееся у неё водительское удостоверение является поддельным, умышленно предъявила его инспектору, который пресек дальнейшее использование удостоверения.

В настоящее время по указанному уголовному делу назначено судебное заседание.

За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.