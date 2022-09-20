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Жительница Санкт-Петербурга высоко оценила работу пансионата «Северянка» для пожилых людей

Новости. Общество
19:00, 20 Сентября 2022
фото: © ООО «Гериатрический центр Северянка»

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Мы уже писали о пансионате «Северянка» — это уникальный центр для инвалидов и пожилых людей, в котором проживают не только жители Республики Карелия, но и из других регионов России.

Вот такой отзыв оставила жительница Санкт-Петербурга Дариана Лисулина об услугах пансионата «Северянка», где проживает её бабушка:  

«Кто следит за моей жизнью через социальные сети, знает, что я недавно ездила в родной город Петрозаводск и помогала своей бабуле.

Она позвонила мне и стала прощаться. Несмотря, на то, что она уже несколько лет говорит о том, что „ей недолго осталось“, знаете, как это бывает со старичками. В этот раз я всерьёз забеспокоилась и тут же взяла билеты, приехала и поняла, что больше не смогу уехать без неё, не смогу ее оставить одну.

Она больше не справляется. Дом в плачевном состоянии. Несмотря на то, что нанимали помощницу, которая убирается, ходит в магазин и за таблетками… Ей нужна помощь с помывкой, готовкой и. т. д. И вообще… Человеку нужен человек. Да, приходят гости, родственники. Но этого, недостаточно.

В тот момент, она в одночасье превратилась в маленького 87-летнего ребёнка. Как будто наконец выдохнула все свои мобилизованные силы, когда я стала с ней жить ту неделю и заботиться.

Было решено всей семьей, что нужно искать место, где ей будет хорошо. Где за ней будут ухаживать, заботиться, как о родной… и не смотря, на то, что Петрозаводск сравнительно небольшой — я нашла 5 пансионатов, и практически сразу определилась с одним по отзывам и телефонному разговору.

Мы с братом приехали посмотреть место, познакомиться. Поняли, что это наш вариант.

Бабуля сама сказала: „Я была бы очень рада, если бы не пришлось больше жить одной, и чтобы за мной ухаживали вот как ты в эти несколько дней“. (К слову, забрать бабулю к себе тоже обсуждалось, но мы встречали полный отказ, она всю жизнь жила в Петрозаводске и дальше, чем табличка с надписью города уезжать не собиралась).



 Сейчас бабуля живет в новом доме уже несколько недель. Стала бодрее, активнее и будто вернулась в неё жизнь!



 О доме я расскажу ниже, вдруг вы тоже в таком положении и нужен полезный контакт.

Пансионат для пожилых «Северянка» — тот самый случай, когда можно не беспокоиться за своего родного человека. Возможно, даже больше за персонал, который вкладывает всю душу и старается украсить жизнь моей 87-летней бабули „с перчинкой“ (да да! Бабуля у нас с характером!). Все, нянечки очень трогательно общаются, видно доброту и нежность в глазах. Сам пансионат очень чистый, приятная и современная мебель, организованы разные локации для отдыха, висят яркие и красивые картины для настроения)
Комнаты в приятных тонах, нет постороннего или больничного запаха.



 Моей бабуле стало плохо однажды, оперативно вызвали скорую, помогли! Большое спасибо!

Важно, что пансионат всегда на связи по WhatsApp, присылают регулярно фото с мероприятий, которые организуют для досуга. Когда звоню, бабуля сама сильно благодарит нянечек. Говорит „они меня моют, помогают во всем, я НЕ ОДНА, не переживай за меня!“ (все родные живут очень далеко и для нас эти слова — как бальзам на сердце).

По первой просьбе присылают фото, к примеру, еды. Лично я в начале просила, проверяла что и как. Кормят хорошо, 4-5 раз в день!



 Сама хозяйка дома молодая, активная, ответственная и приятная в общении! Старается помочь, даже когда это не совсем удобно самому пансионату. Идет навстречу.

Я благодарю коллектив за профессиональный и главное душевный подход! От души успеха и процветания! Важно чтобы таких мест было больше! Надеюсь, ваш подход распространится по всем городам страны.»

Получить консультацию по услугам пансионата «Северянка» вы можете по телефону +79114267767 (Наталья) с 9 до 20 часов без выходных.

Реклама / ИНН1001356763 / ООО «Гериатрический центр Северянка»

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