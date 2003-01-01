Жительница Сегежи при покупке автомобиля перевела почти 4 млн рублей мошенникам

42-летняя жительница Сегежи стала очередной жертвой интернет-мошенников.

В полиции она рассказала, что некоторое время назад решила приобрести автомобиль и нашла в одном из мессенджеров группу по продаже машин из Европы. Модель, необходимая покупательнице, оказалась в наличии, еще и по привлекательной цене.

Жительница Сегежского округа оставила номер для связи, после чего ей перезвонил «менеджер» по имени Юрий. Он отправил счет на оплату таможенных расходов в сумме 823 000 рублей — женщина заплатила по реквизитам и получила квитанцию, подтверждающую операцию.

Затем с ней связался менеджер по имени Андрей и сообщил, что машину необходимо выкупить у продавца. Для этого покупательница перевела еще 2 257 000 рублей. Спустя время с нее потребовали 2 000 000 рублей, чтобы оплатить утиль-сбор, однако таких денег у гражданки не оказалось. Представители организации пообещали, что возьмут расходы на себя, при условии, что женщина заплатит 800 000 рублей. Это показалось подозрительным, но деньги она перевела.

Когда потребовались новые финансовые вложения, женщина окончательно убедилась, что её обманывают. Затем нашла в интернете отзывы других людей, которые пострадали в результате такой же преступной схемы.

Как рассказали в МВД Карелии, в настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Полицией Сегежи устанавливаются все обстоятельства произошедшего.