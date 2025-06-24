Жительница Сегежи смогла получить компенсацию только спустя 20 лет после гибели сына

Администрация Сегежского округ выплатит компенсацию морального вреда жительнице Сегежи в связи с гибелью ее сына.

Суд удовлетворил требования жительницы Сегежи частично, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

В сентябре 2004 года погиб несовершеннолетний сын женщины. Трагедия случилась в результате обрушения перекрытий недостроенного жилого дома, расположенного в Сегеже. Указанное здание не было каким-либо образом огорожено, доступ в него людей не был ограничен, уточнили в суде.

«Сложность рассмотрения данного дела заключалась в том, что за давностью лет документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в иске, не сохранились либо были уничтожены в связи с истечением срока хранения», — рассказали в пресс-службе.

Суд определил, что администрация Сегежского муниципального округа является ответчиком по настоящему спору, как правопреемник учредителя МУП «Жилищный трест». Предприятие отвечало за содержание жилого фонда в момент трагедии.

Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей. Напомним, трагедия случилась в 2004 году. В Сегеже погиб тринадцатилетний подросток. Мальчика раздавило бетонной плитой – на него обрушилось потолочное перекрытие. Подробности гибели мальчика пока не известны. Представители правоохранительных органов, занятые расследованием ЧП, не исключали того, что подросток разбирал кирпичную кладку старого заброшенного здания, чтобы продать кирпичи и подзаработать.

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