Жительница села в Карелии стала финалисткой конкурса «Мастера гостеприимства»

Марина Соколова, развивающая туристический бизнес в стринном селе в Пряжинском районе, вышла в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства.

Финалисты нового сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства» были объявлены в Саранске. В финал вышли 39 профессионалов из 22 регионов России, в том числе Марина Соколова из Карелии. Об этом рассказали в правительстве республики.

Карельская финалиста работает директором туристического агентства и развивает гостевой комплекс в родном селе Крошнозеро. В конкурсе Марина участвует не первый год, а в 2022 году стала его амбассадором в Карелии.

По словам Марины Соколовой, они с семьей продали квартиру, взяли льготный кредит, переехали житель в деревню и начали развивать туристический бизнес в селе Крошнозеро.

Гранд-финал конкурса пройдет в Перми в марте 2023 года.