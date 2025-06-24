Жительница Сортавалы пожаловалась на жилищные условия в аварийном доме

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав женщины.

О жительнице Сортавалы и условиях, в которых ей приходится жить, рассказал депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук на своей странице в ВК. Конструкции дома прогнили и разрушаются, кровля протекает, температурный режим в зимний период не соответствует установленным нормативам.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к устранению их не принимается», — сообщает женщина.

Дом признан аварийным, и при этом он является объектом культурного наследия. Сам женщина — мать, солдата, погибшего на СВО.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.