здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом доме в «Talojarvi», куда вселяются первые жильцы, еще остались готовые свободные квартиры
02.06.2025 16:31
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

Жительницам Карелии стало доступно лапароскопическое удаление миомы матки и кист яичников любых размеров

Новости. Общество
14:32, 03 Июня 2025
фото: Дайнис Леонидович Кроманс @ «Столица на Онего»

Новости партнеров

Консультации в Петрозаводске и операции в Москве проводит акушер-гинеколог Дайнис Леонидович Кроманс.

Миома матки и киста яичников – одни из наиболее распространенных женских заболеваний, которые приводят к оперативному лечению. С подписанием соглашения между правительством Карелии и московской клиникой АО «Медицина» им. академика Г. Е. Ройтберга у жительниц республики появилась ещё одна возможность своевременно пройти оперативное лечение – причем в рамках ОМС. Консультации в Петрозаводске и операции в Москве проводит акушер-гинеколог Дайнис Леонидович Кроманс.

Как пояснил нашему изданию врач, на сегодняшний день существуют три метода оперативного лечения.

– Три метода на сегодня. Первый – ФУЗ-абляция (ФУЗ означает фокусированный ультразвук – прим. ред.). Ультразвуком вызывают внутри узла некроз, и узел уменьшается. Однако применима ФУЗ-абляция только в случае узлов до шести сантиметров и расположенных только на передней стенке матки. Процесс длительный: сначала МРТ-разметка, затем собственно процедура, через месяц снова разметка и снова процедура, и еще через месяц – контроль.

Второй метод – эмболизация маточных артерий, тоже условно безоперативное лечение. Делается разрез на бедре, и в сосуд вводится проводник с эмболом на конце. Тот блокирует питание, идущее по маточным артериям. Если возможно, то проводник доводят до ножки, которая питает узел. Тем самым кровоток снижают до 90%, и возникает тот же некроз узла. Но если блокируется маточная артерия, то кровоток падает и в матке. Следовательно, в дальнейшем беременность становится проблематичной. Поэтому метод не показан тем женщинам, кто беременность планирует.

Третий метод – хирургия. При его применении возможны два типа доступа к матке – лапаротомия и лапароскопия. Лапаротомия означает большой разрез – либо по линии трусов, либо от лобка к пупку. Лапароскопия делается иначе – через четыре прокола в брюшной стенке, один по уровню пупка и три по линии трусов. Узлы удаляются через проколы. В 2018 году вышел обширный обзор нескольких клинических исследований, и он показал, что хирургия – золотой стандарт для тех женщин, кто планируют беременность. Меньше выкидышей, меньше проблем с протеканием беременности.

Подробнее о симптомах и возможностях лечения читайте в интервью с известным акушером-гинекологом

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Интервью в врачом о новом методе удаления миомы матки и кист яичников
Новое
Сегодня 15:17
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение