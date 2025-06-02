Жительницам Карелии стало доступно лапароскопическое удаление миомы матки и кист яичников любых размеров

Консультации в Петрозаводске и операции в Москве проводит акушер-гинеколог Дайнис Леонидович Кроманс.

Миома матки и киста яичников – одни из наиболее распространенных женских заболеваний, которые приводят к оперативному лечению. С подписанием соглашения между правительством Карелии и московской клиникой АО «Медицина» им. академика Г. Е. Ройтберга у жительниц республики появилась ещё одна возможность своевременно пройти оперативное лечение – причем в рамках ОМС. Консультации в Петрозаводске и операции в Москве проводит акушер-гинеколог Дайнис Леонидович Кроманс.

Как пояснил нашему изданию врач, на сегодняшний день существуют три метода оперативного лечения.

– Три метода на сегодня. Первый – ФУЗ-абляция (ФУЗ означает фокусированный ультразвук – прим. ред.). Ультразвуком вызывают внутри узла некроз, и узел уменьшается. Однако применима ФУЗ-абляция только в случае узлов до шести сантиметров и расположенных только на передней стенке матки. Процесс длительный: сначала МРТ-разметка, затем собственно процедура, через месяц снова разметка и снова процедура, и еще через месяц – контроль.

Второй метод – эмболизация маточных артерий, тоже условно безоперативное лечение. Делается разрез на бедре, и в сосуд вводится проводник с эмболом на конце. Тот блокирует питание, идущее по маточным артериям. Если возможно, то проводник доводят до ножки, которая питает узел. Тем самым кровоток снижают до 90%, и возникает тот же некроз узла. Но если блокируется маточная артерия, то кровоток падает и в матке. Следовательно, в дальнейшем беременность становится проблематичной. Поэтому метод не показан тем женщинам, кто беременность планирует.

Третий метод – хирургия. При его применении возможны два типа доступа к матке – лапаротомия и лапароскопия. Лапаротомия означает большой разрез – либо по линии трусов, либо от лобка к пупку. Лапароскопия делается иначе – через четыре прокола в брюшной стенке, один по уровню пупка и три по линии трусов. Узлы удаляются через проколы. В 2018 году вышел обширный обзор нескольких клинических исследований, и он показал, что хирургия – золотой стандарт для тех женщин, кто планируют беременность. Меньше выкидышей, меньше проблем с протеканием беременности.

Подробнее о симптомах и возможностях лечения читайте в интервью с известным акушером-гинекологом