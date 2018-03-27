Жительнице Карелии грозит пожизненный срок за сбыт крупной партии наркотиков

В Карелии транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота более килограмма наркотиков.

По данным пресс-службы карельской транспортной полиции, в декабре 2017 года сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте задержали автомобиль под управлением 29-летней женщины, подозреваемой в сбыте наркотиков.

При осмотре авто стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота N-метилэфедрон, общей массой более 235 грамм. Кроме того, был проведен обыск по месту жительства подозреваемой. В квартире изъяли более 267 грамм N-метилэфедрона.

В дальнейшем сотрудники транспортной полиции выявили еще несколько дополнительных преступных фактов. Установлено, что задержанная организовала "бесконтактный" сбыт наркотиков через тайники-закладки в различных районах карельской столицы.

В результате осмотра указанных мест оперативниками изъяты наркотические средства, согласно заключению эксперта - индол, общей массой более 445 грамм и N-метилэфедрон, общей массой более 400 грамм.

В отношении злоумышленницы заведено несколько уголовных дел. Жительница Карелии дожидается решения суда в следственном изоляторе. Максимальная санкция за совершение инкриминируемых ей преступных деяний предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Транспортными полицейскими проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления канала поставки наркотических веществ на территорию Карелии", - отметили в пресс-службе.