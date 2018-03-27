Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:14, 27 Марта 2018

Жительнице Карелии грозит пожизненный срок за сбыт крупной партии наркотиков

По теме

В России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово
27.03.18 13:22
Проблему вывоза снега в Петрозаводске решат за счет сокращения расходов МУП ПЭС
27.03.18 13:10
"Россети" объявили о начале сбора заявок на участие во Всероссийской олимпиаде школьников
27.03.18 13:01
Все новости
Загрузка...

В Карелии транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота более килограмма наркотиков.

По данным пресс-службы карельской транспортной полиции, в декабре 2017 года сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте задержали автомобиль под управлением 29-летней женщины, подозреваемой в сбыте наркотиков.

При осмотре авто стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота N-метилэфедрон, общей массой более 235 грамм. Кроме того, был проведен обыск по месту жительства подозреваемой. В квартире изъяли более 267 грамм N-метилэфедрона.

В дальнейшем сотрудники транспортной полиции выявили еще несколько дополнительных преступных фактов. Установлено, что задержанная организовала "бесконтактный" сбыт наркотиков через тайники-закладки в различных районах карельской столицы.

В результате осмотра указанных мест оперативниками изъяты наркотические средства, согласно заключению эксперта - индол, общей массой более 445 грамм и N-метилэфедрон, общей массой более 400 грамм.

В отношении злоумышленницы заведено несколько уголовных дел. Жительница Карелии дожидается решения суда в следственном изоляторе. Максимальная санкция за совершение инкриминируемых ей преступных деяний предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Транспортными полицейскими проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления канала поставки наркотических веществ на территорию Карелии", - отметили в пресс-службе.

По теме

В России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово
27.03.18 13:22
Проблему вывоза снега в Петрозаводске решат за счет сокращения расходов МУП ПЭС
27.03.18 13:10
"Россети" объявили о начале сбора заявок на участие во Всероссийской олимпиаде школьников
27.03.18 13:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2018-03-27 13:24:51
Нужно два-три дня чтобы накрыть всю нарко-торговлю в Республике,к примеру, для этого нужна воля и голова....
Кто этим промыслом занимается,знают и народ и органы,только "почему-то" никак не "срастается"....
кир
2018-03-27 12:52:26
У них Трамп стоит за сметную казнь крупным наркоторговцам. У нас, подражая Западу, сделают позже, когда не будет в Думе бабы Вали и О. Пушкиной.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
О перспективах карельской оппозиции
Как оппозиции в Карелии выбраться из гетто в 2.5%, рассуждает политолог Олег Реут.
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2018 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

Сегодня вечером на ТНТ-Онего
26.03.2018 16:56
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»