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Жительнице Карелии пообещали работу и списали деньги с ее банковской карты

Новости. Криминал
11:02, 21 Августа 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

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Полиция в Кемском районе Карелии возбудила уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты местной пенсионерки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В полиции 62-летняя женщина рассказала, что нашла объявление о подработке в качестве сиделки и позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который  сообщил, что требуется помощь по уходу за матерью. За доставку продуктов из магазина до квартиры престарелой женщины ее  сын был готов заплатить более 4 тыс. рублей.

Жительница Кеми согласилась на  предложение и продиктовала реквизиты своей банковской карты для перевода авансового вознаграждения, при этом по просьбе собеседника назвала трехзначный код безопасности с обратной стороны карты. В итоге, обещанной суммы она так и не дождалась — вместо этого её собственный счет обнулился. С него было списано около 18 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено и расследуется  уголовное дело.

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