Жительница Карелии украла кошелек у приятельницы во время застолья

Жительница Чалны украла кошелек из сумки приятельницы и стала фигуранткой уголовного дела о краже.
В полицию Пряжинского района обратилась 43-летняя местная жительница: у нее пропали 4 тысячи 500 рублей.
Как выяснили полицейские, это случилось во время застолья – в гостях у заявительницы собиралась небольшая компания.
Оперативники установили, что к краже причастна 43-летняя жительница Чалны, приятельница потерпевшей. Женщина призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Она рассказала, что на комоде увидела стоящую без присмотра сумку. В ней нашла кошелек с деньгами, украла его и сразу покинула компанию. Половину похищенных денег злоумышленница потратила на спиртное, часть отдала в счёт долга другой своей приятельнице.
Было возбуждено уголовное дело о краже, отметили в пресс-службе МВД Карелии.
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