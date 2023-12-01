Жительница Карелии украла кошелек у приятельницы во время застолья

Жительница Чалны украла кошелек из сумки приятельницы и стала фигуранткой уголовного дела о краже.

В полицию Пряжинского района обратилась 43-летняя местная жительница: у нее пропали 4 тысячи 500 рублей.

Как выяснили полицейские, это случилось во время застолья – в гостях у заявительницы собиралась небольшая компания.

Оперативники установили, что к краже причастна 43-летняя жительница Чалны, приятельница потерпевшей. Женщина призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Она рассказала, что на комоде увидела стоящую без присмотра сумку. В ней нашла кошелек с деньгами, украла его и сразу покинула компанию. Половину похищенных денег злоумышленница потратила на спиртное, часть отдала в счёт долга другой своей приятельнице.

Было возбуждено уголовное дело о краже, отметили в пресс-службе МВД Карелии.