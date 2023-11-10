Жительнице отдаленного поселка в Беломорском районе доставили на дом воду, дрова и продукты

Соцработники оказали пенсионерке помощь.

Как сообщили в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии 13 ноября, накануне 82-летняя жительница отдаленного поселка в Беломорском районе получила помощь представителей центра.





В подразделение Беломорского КЦСОН обратились родственники пожилой женщины с просьбой помочь пенсионерке, и вскоре Таисия Ивановна встречала мобильную бригаду. Выяснили, в какой помощи нуждается женщина, без промедления помогли подготовить необходимые документы для постановки на социальное обслуживание на дому.

Оказалось, родственники женщины проживают в Санкт-Петербурге и, к сожалению, не могут часто ее навещать, а уезжать из собственного дома, где для нее все знакомое и родное, пенсионерка категорически отказывалась.





Специалисты КЦСОН откликнулись на просьбу, купили и доставили домой подопечной продукты, привезли дрова и воду, убрали придомовую территорию от снега и сделали уборку в доме.



«Как я рада, что есть такая служба! Какие вы хорошие, и паренек у вас славный. Очень буду ждать вас снова!», — с теплом и от всей души Таисия Ивановна поблагодарила помощников.