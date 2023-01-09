Жительнице Петрозаводска грозит 2 года лишения свободы из-за невыплаченного долга за недвижимость

Уголовное дело было возбуждено в отношении женщины, задолжавшей почти 20 миллионов по кредитам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в злостном уклонении от погашения кредита.

Согласно материалам дела, с 2016 по 2018 годы женщина взяла 3 кредита на общую сумму около 18 миллионов рублей для покупки недвижимости. А уже в 2020-м году суд за неуплату постановил взыскать с нее кредиторскую задолженность — более 20 миллионов рублей.

Судебные приставы неоднократно предупреждали неплательщицу, но она, имея возможность хотя бы частично оплатить долг, предпочла потратить деньги по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, фигурантке грозит до 2 лет лишения свободы.