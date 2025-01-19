Жительнице Петрозаводска вернули несколько десятков тысяч рублей за электроэнергию

Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за электроэнергию жительнице Петрозаводска, проживающей в аварийном доме.

Жительница многоквартирного дома в Петрозаводске, признанного аварийным и подлежащим сносу, обратилась в Госкомитет Карелии по жилищному надзору с просьбой проверить правильность начисления платы за электроэнергию. Женщина сомневалась в правомерности начисления по показаниям индивидуального прибора учета.

Инспекторы Госкомитета установили, что ресурсоснабжающая организация начисляла плату за электроэнергию, основываясь на показаниях индивидуального счетчика, что противоречит законодательству, действующему в отношении аварийных домов. В таких случаях плата должна начисляться по нормативу.

Как сообщили на странице Госкомитета, в результате проверки собственнице жилого помещения произвели перерасчет платы за электроэнергию за период с ноября 2021 года по октябрь 2024 года. Сумма возврата составила более 41 500 рублей.

Специалисты Госкомитета напомнили, что по результатам проверок, проведенных ведомством, плата за коммунальные услуги может как уменьшаться, так и увеличиваться. Размер платы, начисленной по нормативу, зависит, в том числе, от количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.