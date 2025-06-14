Жительнице Петрозаводска вернут деньги, которые она отправила мошенникам

Решение принял суд, а помощь в подготовке иска оказали сотрудники прокуратуры Карелии.

По данным ведомства, злоумышленники ввели женщину в заблуждение, убедив перевести 79 тысяч рублей на «безопасный счет» под предлогом защиты денег от мошенников.

«Данная банковская операция была совершена в пользу жителя города Ставрополь, который предоставил мошенникам сведения о своем банковском счете для дальнейшего вывода денежных средств», — рассказали в ведомстве.

Работники прокуратуры помогли подготовить иск о взыскании с владельца банковского счета денег. Судья требования удовлетворил.

Пострадавшей должны вернуть 79 тысяч рублей. Судебное решение вступило в силу.