Жительнице посёлка Шальский в Карелии исполнилось 100 лет

Жительница посёлка Шальский Пудожского района Мария Латышкевич 3 февраля отметила свой сотый день рождения.
В гости к Марии Михайловне пришли депутат Законодательного Собрания Карелии Наталия Лисина, глава Шальского сельского поселения Марина Богданова, председатель районного совета ветеранов Валентина Сивакова и председатель поселкового совета ветеранов Тамара Егорова.
Мария Латышкевич родилась в Белоруссии, в посёлке Делия Витебской области. В 1953 году вместе с семьёй переехала в Карелию, где работала в охране, пожарной части и на заправке.
Сейчас долгожительница окружена заботой дочери, внуков и правнуков. Гости пожелали Марии Михайловне крепкого здоровья, бодрости духа и тепла близких.
