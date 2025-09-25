Жительницу Беломорска накажут за неуплату алиментов

Несмотря на административное наказание, женщина продолжала не выполнять решение суда, не имея официальной работы.
Беломорский районный суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, признанной виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Подсудимая, уже привлекавшаяся к административной ответственности за аналогичное нарушение, не работала официально и не предпринимала усилий для трудоустройства, продолжая уклоняться от исполнения решения суда. Женщина полностью признала вину и раскаялась.
Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.