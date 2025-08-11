Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы в России с нацистской

Напомним , в России в сентябре начнет действовать новый ГОСТ для школьной формы. Одежда учеников должна быть консервативной, деловой, строгой, удобной и красивой. Ранее россиянам показали примеры школьной формы, которая соответствует принятым стандартам. Снимки облетели интернет и вызвали критику в соцсетях.

Суд отметил, что женщина признала вину и в содеянном раскаялась. Судья также принял во внимание то, что обвиняемая одна воспитывает дочь, к административной ответственности ранее не привлекалась и зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.

Жительницу Ярославля признали виновной и оштрафовали на тысячу рублей. Также ее обязали удалить со своей страницы фото с изображением запрещенной символики.

Обвиняемая оставила комментарий под постом местного паблика, где в частности прикрепила фото нацистской формы. Дзержинский районный суд Ярославля постановил, что комментарий подпадает под статью о публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

В Ярославле оштрафовали женщину, которая сравнила новый стандарт школьной формы с мундиром Гитлера, сообщает « РИА Новости » со ссылкой на материалы суда 11 августа.

