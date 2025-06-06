Жительницу Карелии наказали за аватарку в социальных сетях

Судья Муезерского района вынес решение в отношении жительницы Карелии, использовавшей запрещенную символику.

Нарушительницу признали виновной в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Женщина решила поставить себе на аватарку в социальных сетях изображение организации, которую Верховный Суд РФ в свое время признал террористической. Об этом рассказали в пресс-службе судов.

На сегодняшний день это считается административным нарушением. В качестве наказания предусмотрен штраф 1000 рублей. Телефон и социальные сети не конфискуют при таких нарушениях.

Напомним, что ранее в Карелии мужчине вынесли приговор за аватарку в мессенджере.