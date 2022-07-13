Жительницу Карелии обвиняют в краже крупной суммы со счета приятеля

Женщина обвиняют в том, что она помогла товарищу настроить интернет-банк, узнала пароль и воспользовалась им для оформления кредита.

В полицию Калевальского района обратился местный житель и сообщил, что на его имя в банке оформлен дистанционным образом кредит, который он не собирался брать. Полицейские выяснили, что к происшествию причастна знакомая потерпевшего — 34-летняя местная жительница. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом информирует МВД.

По данным полиции, житель посёлка купил новый мобильный телефон. Затем он обратился к приятельнице и её супругу с просьбой установить сервис интернет-банка. Те помогли, при этом, по словам потерпевшего, женщине стал известен пароль для входа в приложение. Дама дважды оформляла через данного гражданина онлайн-кредиты, которыми пользовалась сама; происходило это с разрешения владельца счёта.

Но когда та вновь попросила оформить для неё третий по счёту кредит, мужчина отказал. По версии следствия, пока он отлучился на перекур, обвиняемая реализовала свой замысел — и вскоре 115 тыс. рублей кредитных средств, взятых на имя калевальца, оказались на счёте женщины, а также более 22 тыс. рублей были списаны с его счёта в качестве страховки. О новых обязательствах перед банком он узнал лишь спустя месяцы.

Следователи выяснили, что обвиняемая предприняла ряд попыток, чтобы впоследствии отвести от себя какие-либо подозрения. Обзвонив общих знакомых, она подчеркнула, что приятелем для неё вновь добровольно взят кредит. На уточняющие вопросы, зачем она об этом распространяется, та пояснила — на всякий случай, чтоб имелись подтверждения. Далее в ходе очных ставок обвиняемая не единожды меняла показания.

Клиент банка вынужден был гасить новые кредитные обязательства в сумме более чем 137 тыс. рублей, данный ущерб ему не возмещён. Точку в деле поставит суд.

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