Жительницу Карелии оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

Лоухский районный суд назначил женщине, вернувшийся из Турции, административный штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг, сообщили на сайте инстанции.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы Лоухского района, прибывшей в Россию самолетом из Турции.

По закону все возвращающиеся из-за рубежа граждане должны сдать тест на COVID-19. Нужно пройти исследование методом ПЦР. Результаты теста в течение трех дней со дня прибытия в страну нужно разметить на Едином портале государственных услуг. Но женщина этого не сделала.

При определении вида и размера административного наказания, суд принял во внимание характер правонарушения, обстоятельства его совершения. Кроме того, ранее женщина никогда не привлекалась к административной ответственности. Она признала свою вину.

Решением Лоухского суда города местную жительницу оштрафовали на 7500 рублей.