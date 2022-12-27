Жительницу Карелии, привыкшую воровать продукты из одного магазина, скрутила Росгвардия

В кондопожском магазине сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу, сообщили в Росгвардии Карелии.

Во вторник, 27 декабря, на пульт централизованной охраны поступил сигнал из магазина в Кондопоге. Сотрудница сообщила росгвардейцам, что неизвестная взяла с полки продукты и ушла без оплаты.



При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что несколькими днями ранее эта же женщина посетила магазин с той же целью.



Ближе к вечеру сотрудники Росгвардии вновь выехали в этот магазин по сигналу тревоги. Некий мужчина спрятал под одеждой алкоголь и еду, затем покинул торговую точку.



В тот же день в Сортавале 48-летний гражданин без оплаты вынес из магазина алкогольную продукцию. Всех нарушителей задержали и отвезли в полицию. Общая сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.