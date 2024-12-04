Жительницу Карелии за неуплату алиментов дочери отправили на исправительные работы

Долг у злостной алиментщицы составил более 175 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Костомукше 37-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

Осенью 2023 года женщина уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов на ребенка. С января по сентябрь 2024 года костомукшанка не платила и долг по алиментам превысил 175 тысяч рублей.

Суд отправил злостую алиментщицу на исправительные работы на 8 месяцев с удержанием 5% из зарплаты.