Жительницу Карелии за неуплату алиментов дочери отправили на исправительные работы

Долг у злостной алиментщицы составил более 175 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Костомукше 37-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.
Осенью 2023 года женщина уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов на ребенка. С января по сентябрь 2024 года костомукшанка не платила и долг по алиментам превысил 175 тысяч рублей.
Суд отправил злостую алиментщицу на исправительные работы на 8 месяцев с удержанием 5% из зарплаты.
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