Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

Женщина совершила преступление перед вылетом за границу.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге раскрыта кража мобильного телефона. Подозреваемой оказалась 56-летняя уроженка Карелии, которая готовилась к вылету за границу.
Как установили сотрудники транспортной полиции, 63-летний пассажир оставил свой телефон в контейнере на ленте досмотрового оборудования. Женщина сначала осмотрела забытый гаджет и оставила его, но затем вернулась и забрала телефон себе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Телефон в ближайшее время вернут законному владельцу.
