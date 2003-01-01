Жительницу Кемского района накажут за нападение на сотрудника полиции

Суд назначил женщине штраф 30 тысяч рублей за то, что она бросала в полицейского обувь и наносила удары ногами.
Кемский городской суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в применении насилия к сотруднику полиции. По информации пресс-службы судов Карелии, инцидент произошел в июне текущего года при задержании женщины за нарушение общественного порядка.
Женщина бросила в полицейского обувь, толкала его руками и ногами, а также нанесла несколько ударов при помещении в служебный автомобиль. Суд квалифицировал ее действия как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
При назначении наказания суд учел характер преступления и смягчающие обстоятельства - наличие двоих несовершеннолетних детей на иждивении и трудоустройство подсудимой. В результате женщина приговорена к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что жительницу Беломорска накажут за неуплату алиментов.