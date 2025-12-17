Жительницу Кондопоги задержали за серию краж

В Карелии полиция поймала магазинного вора-рецидивиста.
В Кондопоге раскрали серию краж из одного и того же сетевого магазина. Подробности рассказали в МВД республики.
В дежурную часть несколько раз поступали одинаковые сообщения о пропаже продуктов с прилавков.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что все три кражи совершила одна и та же женщина — 37-летняя жительница города, судимая ранее за подобные преступления. Она призналась в содеянном.
По версии следствия, она действовала по одной схеме. Женщина прятала продукты в непрозрачный пакет и незаметно выходила из магазина, не оплачивая товар. Аппетиты горожанки росли. Сначала она вынесла продукты на сумму чуть более 2600 рублей, потом — на 3200 рублей, а в третий раз — почти на 4700 рублей. Общая стоимость украденного составила около 10,5 тысяч рублей.
Украденное женщина продала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней может достигать двух лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей.