Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

Женщина не перечислила деньги на содержание ребенка и не приступила к исправительным работам.
Теперь нерадивую мать вместо исправительных работ ждут принудительные. В Медвежьегорском районе Карелии суд ужесточил наказание для местной жительницы, уклонявшейся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В ведомстве отметили, что женщину первоначально приговорили к 9 месяцам исправительных работ, но она так и не приступила к отбыванию наказания.
Прокуратура поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания. Суд согласился с доводами прокурора и назначил женщине принудительные работы сроком на три месяца. Из ее заработной платы будут удерживать 10% в доход государства.
Свой срок осужденная отбудет в исправительном центре.
Ранее в городе Сортавала «нерадивый отец» предстал перед судом за неуплату алиментов.