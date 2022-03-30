Жительницу Москвы занесло в Карелии, и она попала в ДТП

В Сегежском районе в ДТП пострадала 40-летняя жительница Москвы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 6 апреля, в 7.40 в Сегежском районе, на 730 км федеральной автодороги «Кола», 40-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем Renault Sandero, при проезде поворота допустила занос и уронила дорожный знак, после чего автомобиль упал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель получила травмы.