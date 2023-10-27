Жительницу Олонецкого района попросили вернуть излишне полученные суммы в судебном порядке

Сумма взыскания составила почти 67 тысяч рублей.

Олонецкий районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело о взыскании излишне полученных сумм, сообщили в пресс-службе инстанции 27 октября.

Как сообщили в источнике, истец «Центр социальной работы Республики Карелия» обратилось с иском к ответчику о взыскании излишне полученных сумм по тем основаниям, что ответчик являлась получателем ЕДВ, ЕДК как «Ветеран труда».

В 2022 году отделение по работе с гражданами Олонецкого района ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» принял решение о прекращении выплаты ответчику ЕДВ и ЕДК в связи с поступлением информации о его снятии с регистрационного учета в 2015 году.

По причине несообщения ответчиком информации об этом образовалась переплата: ЕДВ — 63 908 руб. за период с 2015 года по 2022 год, ЕДК — 2866,16 руб. за период с 2015 года по 2022 год.

Об излишне полученной сумме ответчик была уведомлена, однако действий по возврату средств не предприняла. В связи с изложенным, истец просил взыскать в общей сумме 66 774,16 руб. Решением суда исковые требования удовлетворили в полном объеме.